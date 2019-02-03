Son Dakika Haberleri: Çukurova: 87 - Galatasaray: 58

Çukurova: 87 - Galatasaray: 58

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Uygur Kurt (xx), Hande Öztürk(xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (xx), Gökşen Fitik(xxx) 13, Sera Özelçi (xx) 6, Pelin Derya Bilgiç (xx) 5, Sevgi Uzun (xx) 10, Chelse Agray (xx) 9, Meltem Avcı (xx) 4, Alina Lagupoca(xxx) 16,...

Çukurova: 87 - Galatasaray: 58, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Uygur Kurt (xx), Hande Öztürk(xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (xx), Gökşen Fitik(xxx) 13, Sera Özelçi (xx) 6, Pelin Derya Bilgiç (xx) 5, Sevgi Uzun (xx) 10, Chelse Agray (xx) 9, Meltem Avcı (xx) 4, Alina Lagupoca(xxx) 16, Liudmyla Naumekon (xxx) 12, Astou Barro Ndour Gueye (xxx) 12

GALATASARAY: Eda Şahin ( xx) 7, Şerife Alperi Onar (x ) 2, İrem Naz Topuz (x) 2, Sinem Ataş (xx) 11, Işıl Alben (xx) 8, Nazlı Bircan Gökdemir ( x), Farniya Abdi (x) 3, İnci Güçlü (x) 3, Monika Grigalauskyte (xx) 9, Victoroia Ayo Macaulay (x) 2, (Moriah Elise Jefferson (xx) 11

1'İNCİ PERİYOT: 28-12

İLK YARI: 56-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-43

Mersin'de oynanan Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, konuk ettiği Galatasaray'ı 87-58 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maç sırasında Çukurova 3'üncü periyotta arayı açarak farkı 30 sayıya kadar çıkarttı. Bu arada 3'üncü periyotta skorbord arızalanınca bir süre maça ara verildi. Skorbordaki arıza görevliler tarafından giderilince yaklaşık 15 dakika aranın ardından maça devam edildi. 4'ncü periyotta da 74-43 önde başlayan Çukurova, sahadan 87-58 üstün ayrıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:07 Kaynak: DHA

Karaçam, Aydın, Galatasaray, Çukurova, Spor
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