Son Dakika Haberleri: Çukurova ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor
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Çukurova ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor

26 dakika önce

Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova'da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Çukurova ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor , System.String[]
Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova'da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:23 
Türkiye, Çukurova, Ekonomi
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