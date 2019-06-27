Çukurova ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor
26 dakika önce
Türkiye ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova'da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:23
ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiren Çukurova
'da, bu yıl 500 bin dekar alanın üzerinde ekimi yapılan ayçiçeğinden 200 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
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