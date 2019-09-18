Son Dakika Haberleri: Çukurova basketbol:  75-60
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Çukurova basketbol:  75-60

1 saat önce

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Emir Can Özkan (xx), Muhammed Turp (xx).İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (xx) 8, Ezgi (xx) 3, Warley (xxx) 12, Yasemin (x), Gizem (xxx) 15, Grigalauskyte (xxx) 15, Nazlı Bircan (xx) 2, Cado (xxxx) 18, Melek (xx) 2.

Çukurova basketbol:  75-60, System.String[]

SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), Emir Can Özkan (xx), Muhammed Turp (xx).
İZMİT BELEDİYESPOR: Özge (xx) 8, Ezgi (xx) 3, Warley (xxx) 12, Yasemin (x), Gizem (xxx) 15, Grigalauskyte (xxx) 15, Nazlı Bircan (xx) 2, Cado (xxxx) 18, Melek (xx) 2.
ÇUKUROVA BASKETBOL: Feride Şevval (xx) 5, Melis (xx) 7, Ivaslonjsak(xx) 2, Marginean (xxx) 12, Meltem(xx) 6, Raushan(xx) 3, İlayda (xx) 6, Rodriguez (xx) 7, Coffey (xxx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 17 - 19
DEVRE: 36 - 30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75 - 60
13'üncü Erciyes Cup basketbol turnuvası 2'nci gün ilk maçında İzmit Belediyespor, Çukurova Basketbol'u 75 - 60'lık skorla mağlup etti.


- Kayseri
basketbol, Can Özkan, Çukurova, İzmit, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:54 Kaynak: DHA
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