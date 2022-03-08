SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde - Son Dakika
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SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde

08.03.2022 11:39

SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşindeMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi LDLC Asvel ile karşılaşacak Çukurova Basketbol'da hedef avantajlı skorla dönmek.

SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi LDLC Asvel ile karşılaşacak Çukurova Basketbol'da hedef avantajlı skorla dönmek.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynanacağı LDLC Asvel maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanlarda Asvel karşılaşmasının taktiği üstünde duruldu.

Mücadele hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Başantrenör Akkaya, Önümüzde 4 maçımız var. Fransa ekibiyle oynayacağımız maçı 80 dakika olarak düşünüyoruz. İki maç yapacağız ve turu geçmek istiyoruz. Turun ardından kupayı almak için 2 maçımız kalıyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Telafisi olmayan bir maç oynuyoruz. Herkes bunun farkında, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncuların sahaya yüreğini koyması lazım. Çok organize bir takımla oynayacağız. Avrupa maçlarında uzun zamandır yer alan bir takım dedi.

'AVANTAJLI SKORLA DÖNMEK İSTİYORUZ'

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da, Sezon başından beri katıldığımız her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz. Hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Güçlü bir ekiple karşılaşacağız ama biz onlardan daha iyiyiz. Teknik, taktik anlamla hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstediğimizi sahaya yansıtıp turun ilk maçını Fransa'da kazanıp buraya daha rahat bir şekilde gelmek istiyoruz. En iyi sonuçla Mersin'e döneceğimize inanıyorum diye konuştu. (DHA)

SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde
SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde

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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, LDLC ASVEL maçının hazırlıklarına başladı

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çukurova Basketbol, avantaj peşinde - Son Dakika


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