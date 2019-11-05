Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Avrupa'da ikinci galibiyetini almak istiyor. Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Riga karşısında Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi.



Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda mücadele eden Mersin ekibi, grubun 4. maçında yarın saat 18.00'de Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda TTT Riga'yı ağırlayacak. Grupta 3 maçta 2 mağlubiyet ve bir de galibiyet alan Çukurova ekibi, yarın oynayacakları maçtan galip ayrılarak, şanslarını devam ettirmek istiyor.



Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan antrenör Ceyhun Yıldızoğlu, kısa sürede toparlayacaklarına inandıklarını belirterek, "Türk oyuncularımızın tümü genç. Bu bizim için hem avantaj hem dezavantaj. Yabancı eksiğimizi ilk maçlarda fazlasıyla hissettik. Ligde en az iki maçı basit hatalarla kaybettik. Ancak artık bundan sonra kaybetmeye tahammülümüz yok. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için Riga karşısında galibiyetle ayrılmak zorundayız. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.



Yıldızoğlu, 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda oynayan Amerikalı Odyssey Celeste Sims'i kadrolarına kattıklarını, 5 numara pozisyonunda da 2 yabancı oyuncu için transfer görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi. - MERSİN