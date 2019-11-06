Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı
Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı

Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı

7 saat önce

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında evinde ağırladığı TTT Riga'yı uzatmaya giden maçta 60-55 yendi.

Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı, System.String[]

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 4. maçında evinde ağırladığı TTT Riga'yı uzatmaya giden maçta 60-55 yendi.


Servet Tazegül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-15 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 25-22 önde girdi. Maçın 3. periyoduna iyi başlayan ve bulduğu sayılarla da öne geçen deplasman ekibi Riga, bu periyotu 42-35 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, rakibine göre biraz daha fazla sayı atan Mersin ekibi beraberliği yakalarken, 4. periyot 53-53 berabere bitti. Uzatmaya giden maçta rakibine göre daha iyi oynayan ve fazla sayı bulan Çukurova Basketbol, maçı 60-55 kazanmayı bildi.


Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Charalampos Karakatsounis xx, Esperanza Mendoza Holgado xx, Emmouil Tsolakos xx


Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Fatmanur Karakaş x 6, Leonor Rodriguez xxx 15, Melis Talay x 4, Gökşen Fitik x 9, Nia Coffey x 9, Meltem Avcı x 9, İlayda Güner x 6, Gabriela Marginean x 2


TTT Riga: Binta Drammeh xx 12, Paula Strautmane x 5, Megan Nicole Huff x 9, Vanesa Jasa x 3, Aija Klakocka x 2, Zenta Melnika x 4, Linnae Chanel Harper x 5, Kate Kreslina xx 15


1. periyot: 17-15 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


Devre: 25-22 (Gelecek Koleji Çukurova Basketbol lehine)


3. periyot: 35-42 (TTT Riga lehine) - MERSİN

basketbol, Çukurova, Avrupa, Riga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor ilk kez Sosa'sız maça çıkacak
AB'den Türkiye'ye mülteciler için 50 milyon euroluk kaynak Çin'den Avrupa'ya giden tren Ankara'ya ulaştı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 04:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Avrupa Ligi'nde kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]