Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı
Son Dakika Spor Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı

Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı

1 saat önce

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladı Nadezhda'ya 69-53 yenildi.

Çukurova Basketbol, Avrupa'ya kötü başladı, System.String[]

Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladı Nadezhda'ya 69-53 yenildi.


Edip Buran Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi Nadezhda, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren deplasman ekibi, devreye 33-27 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Nadezhda, bu periyodu da 50-41 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini eline alan deplasman ekibi, maçı 69-53 kazandı.


Salon: Edip Buran


Hakemler: Alexandru Olaru xx, Maka Kupatadze xx, Silvia Marziali xx


Çukurova Basketbol: Leonor Rodriguez xx 13, Melis Talay x 7, Gökşen Fitik x 1, Nia Coffey xx 13, Meltem Avcı xx 11 Gabriela Marginean x 8


Nadezhda: Karina Nizamova x 2, Yvonne Turner xx 11, Nayo Raincock Ekunwe xxx 15, Anastasiia Shilova x 7, Kseniia Tikhonenko x 2, Albina Razheva x 8, Erica Wheeler xx 13, Olga Novikova x 3, Victoriia Medvedeva x 8


1. periyot: 12-20 (Nadezhda lehine)


Devre: 27-33 (Nadezhda lehine)


3. periyot: 41-50 (Nadezhda lehine) - MERSİN

basketbol, Çukurova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:52 Kaynak: İHA
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