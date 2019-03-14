Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Avrupa'ya Veda Etti

Çukurova Basketbol, Avrupa'ya Veda Etti

1 saat önce

Eurocup Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2'inci maçında Çukurova Basketbol, evinde oynadığı Famila Schio maçını 81-73 kaybetti.

Çukurova Basketbol, Avrupa'ya Veda Etti, System.String[]
Eurocup Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2'inci maçında Çukurova Basketbol, evinde oynadığı Famila Schio maçını 81-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin ekibi, Avrupa'ya veda etti. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan İtalyan ekip Famila Schio, ilk periyodu 25-24 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan deplasman ekibi, devreye 46-35 önde girdi. 3. periyotta karşılıklı sayılarla geçerken, bu bölümü de Famila Schio 62-52 galip kapadı. Maçı son periyodunda da etkili oyununu sürdüren İtalyan ekibi, maçı 81-73 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Sergei Beliakov xx, Thomas Bissuel xx, Maka Kupatadze xx Çukurova Basketbol: Alina Iagupova xxx 25, Chelsea Gray x 3, Astou Ndour xxx 18, Kelsey Bone xxx 19, Pelin Bilgiç x 5, Sevgi Uzun x 3 Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu Famila Schio: Allie Quigley xxx 18, Jantel Lavender xxx 22, Sandrine Gruda x 9, Francesca Dotto xx 14, Eva Lisec xx 13, Valeria Battisodo x 5 Başantrenör: Pierre Vincent 1. periyot: (Famila Schio lehine) Devre: 35-46 (Famila Schio lehine) 3. periyot: 52-62 (Famila Schio lehine)

(Koray Ünlü/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

Avrupa, Çukurova, basketbol, Güncel
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