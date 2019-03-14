Çukurova Basketbol, Avrupa'ya Veda Etti

Eurocup Kadınlar Basketbol Ligi çeyrek final 2'inci maçında Çukurova
Basketbol, evinde oynadığı Famila Schio maçını 81-73 kaybetti. Bu sonuçla Mersin
ekibi, Avrupa
'ya veda etti. Servet Tazegül
Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan İtalyan ekip Famila Schio, ilk periyodu 25-24 önde tamamlandı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan deplasman ekibi, devreye 46-35 önde girdi. 3. periyotta karşılıklı sayılarla geçerken, bu bölümü de Famila Schio 62-52 galip kapadı. Maçı son periyodunda da etkili oyununu sürdüren İtalyan ekibi, maçı 81-73 kazanarak, adını yarı finale yazdırdı.
Salon: Servet Tazegül Hakemler: Sergei Beliakov xx, Thomas Bissuel xx, Maka Kupatadze xx Çukurova Basketbol: Alina Iagupova xxx 25, Chelsea
Gray x 3, Astou Ndour xxx 18, Kelsey Bone xxx 19, Pelin Bilgiç x 5, Sevgi Uzun
x 3 Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu
Famila Schio: Allie Quigley xxx 18, Jantel Lavender xxx 22, Sandrine Gruda x 9, Francesca Dotto xx 14, Eva Lisec xx 13, Valeria Battisodo x 5 Başantrenör: Pierre Vincent 1. periyot: (Famila Schio lehine) Devre: 35-46 (Famila Schio lehine) 3. periyot: 52-62 (Famila Schio lehine)
(Koray Ünlü/İHA)