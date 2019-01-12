Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri: 97-66

Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri: 97-66

48 dakika önce

SALON: Servet TazgegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Samet Erdoğan (xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelseyrenee Bone (xxx) 10, Şaziye İvegin Üner (xxx) 10, Kim Mestdagh (xxx) 14, Gökşen Fitik (xxx) 8, Pelin Derya Bilgiç (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 5, Meltem Avcı (xx) 6, Alina...

Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri: 97-66, System.String[]


SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Ahmet Murat Arıkanlı (xx), Samet Erdoğan (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelseyrenee Bone (xxx) 10, Şaziye İvegin Üner (xxx) 10, Kim Mestdagh (xxx) 14, Gökşen Fitik (xxx) 8, Pelin Derya Bilgiç (xx) 8, Sevgi Uzun (xx) 5, Meltem Avcı (xx) 6, Alina Lagupoca (xxx) 18, Astou Barrondourgueye (xxx) 18, Sera Özelçi (x) 

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Odyssey Celeste Sims (xxx) 14, Meryem Gültekin (xx) 5, Ezgi Manlacı (xx) 4, Aysun Yarbaş Yılmaz (xx) 4, Majam Ljkomc xx) 6, Luca Ivankovic (xx) 3, Gizem Sezer (xx) 9, Gamze Takmaz, Ifunanya Beddei Ibekwe (xxx) 21, Saadet Sude Doğan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 26-19

İLK YARI: 45-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-54

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri'yi 97-66 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Kayseri, Bellona, Çukurova, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim

Kariyerini Almanya'nın Leipzig Takımında Sürdüren Atınç Nukan: Burada Mutluyum Monaco, William Vainqueur'ü Sezon Sonuna Kadar Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:21:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri: 97-66
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]