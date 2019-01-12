Çukurova Basketbol - Bellona Kayseri: 97-66

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Kalpazanlıktan Tahliye Oldu, Avukat Ücretini Sahte Parayla Ödedi

Norveçli Oyuncu Alexander Sörloth: Galatasaray Beni İstedi Ancak Ben Gent'i Seçtim