Çukurova Basketbol - Beşiktaş: 77-66
1 saat önce
SALON: 11 NisanHAKEMLER: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz PehlivanÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1BEŞİKTAŞ: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator...
SALON: 11 Nisan
HAKEMLER: Sami Özel, Egemen Ercan, İzel Deniz Pehlivan
ÇUKUROVA BASKETBOL: Pelin Derya Bilgiç 11, Sevgi Uzun 7, Iagupova 18, Naumenko 12, Ndour 9, Şaziye İvegin Üner, Gray 12, Meltem Avcı 7, Sera Özelçi 1
BEŞİKTAŞ: Epoupa 3, Mitchell 33, Esra Erden Atacan 3, Bahar Çağlar 2, Akhator 17, Mircheva 6, Bahar Yapar 2
1'İNCİ PERİYOT: 17-19
İLK YARI: 44-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-52
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Çukurova Basketbol, Beşiktaş'ı 77-66 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Çukurova Basketbol, yarı finalde BOTAŞ'ın rakibi olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:36 Kaynak: DHA
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