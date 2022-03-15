SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final - Son Dakika
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SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final

15.03.2022 13:12

Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü finalMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi LDLC Asvel'i 13 sayı farkla yenen Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü finale kalmak.

Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,(DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi LDLC Asvel'i 13 sayı farkla yenen Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü finale kalmak.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final rövanşında Mersin'de oynayacağı LDLC Asvel Feminin maçının hazırlıklarına başladı. Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, Fransa'daki karşılaşmada sakatlanan Kuanitra Holingsvorth yer almadı. Turnike atarak ısındıktan sonra Asvel maçında uygulanması planlanan taktikler üzerinde çalışan turuncu-lacivertlilerde morallerin yüksek olduğu gözlendi.

AKKAYA: İLK MAÇIN AVTANTAJIYLA TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Akkaya, "İlk maçı 13 sayı farkla kazandık, bir avantajımız var ama bu turu geçtiğimiz anlamına gelmez. Çok güçlü bir takım var karşımızda. İlk maçı çok iyi oynadık. Aynı performansı burada gösterip dörtlü finale kalmak istiyoruz. Bunun için taraftar desteğinin arkamızda olması lazım. Aşil tendonu kopan Kuanitra sezonu kapattı. Bizim için çok büyük şansızlık. Takımımız iyi durumda, rakibe hazırlanıyoruz. Taraftarımızla ikinci maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

TOPUZ: PERŞEMBE GÜNÜ BİZİ YALNIZ BIRAKMAYIN

Takım kaptanı Esra Ural Topuz da hedefleriniz dörtlü finale kalmak olduğunu belirterek, "İlk maçtan avantajlı bir skor alarak evimize geldik. Tur için ikinci maçı oynayacağız. İlk maçın rehavetine kapılmadan sahada kazanmak için oynayacağız. Taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, Perşembe günü bizi yalnız bırakmasınlar. Siz varsanız biz daha güçlüyüz, gelin kupayı hep birlikte şehrimize getirelim" diye konuştu.

TURNER: İKİNCİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Oyuncu Yvonne Turner ise şunları söyledi:

"Tek hedefimiz maçı kazanıp dörtlü finale kalmak. İlk maçtaki farkın önemi yok, biz nasıl ilk maçta orada kazandıysak onlar da burada kazanabilir. O yüzden bu maçı da tam konsantre ile kazanmak istiyoruz. Salonun çok gürültülü olacağına inanıyorum. Bize her zaman büyük destekleri oluyor. Perşembe günü de yine bizi desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye'de ki en iyi taraftara sahibiz."

MAÇA GİRİŞ VE ULAŞIM ÜCRETSİZ

17 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak olan salona girişler ücretsiz olacak. Maça gelmek isteyen Mersinliler, 17.30-18.30 saatleri arasında belli noktalardan kalkacak servislerle salona ulaşım sağlayabilecek. (DHA)

SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef dörtlü final

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Kaynak: DHA

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