Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek - Son Dakika

Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek

08.12.2020 10:30
Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek, System.String[]

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol, yarın oynayacakları Galatasaray maçını da kazanıp, 7'de 7 yapmak istiyor.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol, yarın oynayacakları Galatasaray maçını da kazanıp, 7'de 7 yapmak istiyor. Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, "Zor da olsa Galatasaray maçını kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne iyi başlayamayan Mersin ekibi, son 6 haftada aldığı galibiyetlerle toparlandı. Lige Botaş ile oynayarak başlayan turuncu-beyazlı ekip, ilk maçını evinde kazandı. Ardından Nesibe Aydın Spor Kulübü, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Mersin ekibi, Başantrenör Olcay Orak'ın göreve gelmesiyle, 6'da 6 yaptı. Turuncu-beyazlı ekip, sırasıyla Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü, OGM Orman Gençlik, İzmit Belediye spor Kulübü, Kayseri BB, Hatay Büyükşehir Belediye Spor ve Elazığ İl Özel İdare Basketbol'u mağlup ederek, galibiyet serisi yakaladı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Mersin ekibi, 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu maçlarda rakip potaya 798 sayı atan turuncu-beyazlılar, potasında ise 756 sayı gördü. Ligin 11. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Güney ekibi, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

"İyi bir seri yakaladık"

Takımın son durumuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, takımın artık toparlandığını söyledi. Olcay Orak ile birlikte 6 maçta 6 galibiyet alarak iyi bir seri yakaladıklarını vurgulayan Adalıoğlu, "Şu anda ligde 4. sıradayız. Tabi lig başında sıkıntılar olmuştu. Lige Ceyhun Yıldızoğlu hocamızla başlamıştık. 4 maçta 1 galibiyet aldık. Ancak Ceyhun hocanın koçluğunu, antrenörlüğünü kimse tartışamaz. Hocamızın kadın basketbolunda ayrı bir yeri vardı. Tabi bazen kimya tutmuyor ve bu olumsuzluklar yaşanıyor. Şu anda iyi durumdayız. 10 oyuncumuz da her an sahada olabiliyor. Bu basketbolda çok önemli. Basketbolda rotasyonunuz iyi olmazsa, 6-7 kişi ile maç kazanmak mümkün değil. Biz diğer takımlara göre bir yabancı eksiği ile 3 yabancı ile oynuyoruz ama bu oyuncularımız da çok iyi ve oyunda etkililer. Ayrıca kenardan da gerekli desteği görmeye başladılar ki son haftalarda bunun meyvesini topluyoruz" diye konuştu.

"Galatasaray maçını kazanacağınızı düşünüyorum"

Çarşamba günü Galatasaray ile maçlarının olduğunu kaydeden Adalıoğlu, "Galatasaray bu ligin Fenerbahçe'den sonra en güçlü takımlarından biri. Zaten klasmandaki yeri, oynadığı 10 maçta 9 galibiyet almış. Zor bir maç olacak. Sonuna kadar çekişme olacak. Belki maç uzatmaya da gidebilir. Ancak zor da olsa kazanma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Maçı kazanarak yükselişimize devam etmek istiyoruz. Hedefimiz play-off. Tabi play-off'ta da iyi bir sıralama kapmak. Finale gitmek için play-off'ta sıralama çok önemli. Yani 2,3 olmanız çok önemli. Direkt liderle karşılaşmamak çok önemli. İyi bir yer alacağımıza düşünüyorum. Takıma oyuncu takviyesi yapmayı düşünmüyoruz. Hatta oyuncularımızdan biri olan Nuran'ı Elazığ'a yolladık. Fatma iyileşti. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 numarada sıkıntımız yok. Takımımız hem deneyimli hem de genç bir kadroya sahip. Buda bizim için çok önemli. Mücadele gücümüzü artırıyor. Mersinliler maalesef korona virüs dolayısıyla maçlara gelemiyorlar ama gönülleri bizimle birlikte olsun. Bazen de televizyonda maç oynandığı zaman bizi izlesinler, desteklerini versinler" şeklinde konuştu. - MERSİN

Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek

Çukurova Basketbol, Galatasaray, Mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Galatasaray Ahmed Musa'yla devre arası için prensip anlaşmasına vardı İYİ Partili Bahadır Erdem canlı yayında Doğu Perinçek'e sert sözlerle yüklendi: Herkes haddini bilsin, otur aşağıya Koronavirüse karşı ilk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı! 90 yaşındaki kadın tarihe geçti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Eline çekiç alıp ATM'leri paramparça etti! O anlar kamerada MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi Son Dakika! 136 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri bugün başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın oğlu, İsrail'in Arap karşıtı takımının yüzde 50 hissesini satın aldı         
11:25
Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin         
11:07
Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı Son dakika! Türkiye'de de kullanılacak Çin aşısı Sinovac yüzde 97 etkili çıktı         
10:57
Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu         
10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı         
10:31
Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı Burak Yılmaz, Ibrahimovic'in 6 maçlık rekorunu kırmayı başardı         
10:19
Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı? Çin aşısıyla ilgili yöneltilen eleştiriler Bakan Koca'yı kızdırdı: Türkiye bu kadar zavallı mı?         
10:07
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü 2 bin vatandaşın geçim kaynağı Marmara Gölü yok oluyor! Derinlik 40 santimetreye düştü         
08:36
Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak Korona aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin: 20 yıl içerisinde kanserle mücadelede devrim olacak         
08:19
Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı Lisedeki pompalı dehşette karar! Okul müdürünü öldüren öğrenciler 22'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı         
06:25
Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin         
22:55
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 12:02:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Basketbol'da hedef, seriyi sürdürmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei