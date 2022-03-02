SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak - Son Dakika
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SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak

02.03.2022 09:27

Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmakMustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinde bu akşam Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile karşılaşacak Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde hedef son 4'e kalmak.

Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinde bu akşam Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile karşılaşacak Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde hedef son 4'e kalmak.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinde bu akşam saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi açıklama yapan Başantrenör Aziz Akkaya, taraftardan destek istedi. Sezona başladıkları 3 kupa hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Akkaya, 'Biz bu turu 80 dakika olarak düşünüyoruz. İlk maçın skorunu bir kenara bırakıp önümüzdeki maça bakmamız lazım. Yeni bir maç gibi oynayacağız. Şu an hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk adayıyız. En büyük isteğim taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmaması. Bundan sonraki adımlar için taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmemiz lazım' dedi. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak
SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak

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Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Ukrayna, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çukurova Basketbol'da hedef son 4'e kalmak - Son Dakika


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