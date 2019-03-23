Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol'dan 95 Sayı Fark

Çukurova Basketbol'dan 95 Sayı Fark

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Seda Esen (xx), Serhat Dülker (xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 29, Şaziye İvegin Üner (xxx) 13, Sera Özelçi (xxx) 20, Pelin Derya Bilgiç (xx) 16, Sevgi Uzun (xx) 12, Chelsea Gray (xx) 11, Meltem Avcı (xx) 17, Alina Iagupova (xxx)...

Çukurova Basketbol'dan 95 Sayı Fark, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik (xx), Seda Esen (xx), Serhat Dülker (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 29, Şaziye İvegin Üner (xxx) 13, Sera Özelçi (xxx) 20, Pelin Derya Bilgiç (xx) 16, Sevgi Uzun (xx) 12, Chelsea Gray (xx) 11, Meltem Avcı (xx) 17, Alina Iagupova (xxx) 26, Liudmyla Naumekon (xx) 14

CANİK BELEDİYE: Betül Kutlu (x) 6, Gülşah Duman (xx) 17, Dilara Tongar (xx)21, Deniz Çolakoğlu (x) 5, Candide Öztürk (xx) 14, Neslihan Demir İrem (x) Gökçe Atasayar (x)

1'İNCİ PERİYOT: 31-16

DEVRE: 77-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 116-52

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, sahasında Canik Belediye'yi 95 sayılık farkla yendi. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekipte Kelsey attığı 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Şaziye İvegin, Hüseyin Çelik, Çukurova, basketbol, Spor
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