Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun'a teşekkür
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Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun'a teşekkür

23 dakika önce

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) ekiplerinden Çukurova Basketbol yönetimi, Fenerbahçe'ye transfer olan Sevgi Uzun'a teşekkür edip başarı diledi.

Çukurova Basketbol'dan Sevgi Uzun'a teşekkür, System.String[]

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi (TKBSL) ekiplerinden Çukurova Basketbol yönetimi, Fenerbahçe'ye transfer olan Sevgi Uzun'a teşekkür edip başarı diledi.
Mersin ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Bizimle birlikte olduğun bu kısa sürede, ortaya koyduğun performans ve saha dışındaki örnek kişiliğinle, bu organizasyonun ve bu şehrin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacaksın. Yeni takımında başarılar Sevgi Uzun!" denildi.
Mersinli basketbolseverler ise Uzun'un takımdan ayrılması nedeni ile duydukları üzüntülü dile getirirken 23 yaşındaki oyuncuya başarılar diledi. 
Gard pozisyonunda mücadele eden Uzun, geride kalan sezonda forma giydiği 52 resmi maçta 5.4 sayı ortalaması ile oynadı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:45 Kaynak: DHA
Çukurova, basketbol, Sevgi Uzun, Spor
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