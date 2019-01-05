Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 88-72

Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 88-72

12 dakika önce

SALON: Servet TazgegülHAKEMLER: Fatih Güler (xx), Abdullah Koputan (xx), Ahmet Taner İbin (xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 7, Sevgi Uzun (xxx) 4, Alina Iagupova (xxx) 19, Luidmyla Naumenko (xxx) 19, Astou Ndour (xxx) 19, Şaziye İvegin Üner (xx), Sera Özelçi (xxx) 5, Chelsea Gray (xxx)...

Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 88-72, System.String[]


SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Abdullah Koputan (xx), Ahmet Taner İbin (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Gökşen Fitik (xxx) 7, Sevgi Uzun (xxx) 4, Alina Iagupova (xxx) 19, Luidmyla Naumenko (xxx) 19, Astou Ndour (xxx) 19, Şaziye İvegin Üner (xx), Sera Özelçi (xxx) 5, Chelsea Gray (xxx) 11, Meltem Avcı (xxx) 4, Pelin Derya Bilgiç,

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı (xxx) 11, Kelsey Plum (xxx) 27, Anastasiya Verameyenka (xxx) 12, Tuğçe Canıtez (xxx) 7, Cecilia Zandalasini (xxx) 11, Ayşe Cora (x), Kia Niema (x) 2, Tilbe Şenyürek (x), Özge Yavaş (x) 2, Merve Arı, Esra Ural

1'İNCİ PERİYOT: 21-10

İLK YARI: 42-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'yi 88-72 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Fatih Güler, Fenerbahçe, Çukurova, basketbol, Spor
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