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SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

18.11.2021 11:02

Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyorMustafa ERCAN / MERSİN (DHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe Safiport maçını kazanacak taraf olacaklarını söyledi.

Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Mustafa ERCAN/ MERSİN (DHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe Safiport maçını kazanacak taraf olacaklarını söyledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında namağlup takımlar Çukurova Basketbol ile Fenerbahçe Safiport, cumartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Mersin ekibi bu müsabakanın hazırlıklarına tesislerdeki antrenmanla devam etti. Başantrenör Olcay Orak nezaretindeki idmanda turnike atarak ısınan ve ardından streching yapan ÇBK'lı basketbolcular, idmanın son bölümünde, Fenerbahçe maçında uygulanması planlanan taktiksel varyasyonları çalıştı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN KURULDUK"

Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini belirten Olcay Orak; "Şu an tam takım hazırlanıyoruz. Ligimizin şampiyonluk adayı takımlarından biriyle oynayacağız. Çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe evinde, özellikle seyircisiyle beraber çok sert müdafaa yapabilen, maç kazanabilen bir takım. Fakat biz de şampiyonluk için kurulduk. Çok güzel bir maç olacağına inanıyorum. Hafta boyunca antrenmanlarda çalıştığımız savunma ve ofansif taktikleri maçta uygulayabilirsek, maçı kazanan taraf olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ESRA URAL TOPUZ: ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Karşılaşmanın önemini vurgulayan takım kaptanı Esra Ural Topuz ise "Fenerbahçe ligimizin en önemli ekiplerinden biri. Bizim için çok önemli bir maç çünkü katıldığımız her kulvarda şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok önemli bir sınav olacağını düşünüyorum, ne kadar doğru yolda olduğumuzu görmek adına. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. İnşallah bütün istediklerimizi sahaya koyar ve başarılı bir şekilde maçtan ayrılırız" ifadelerini kullandı.

20 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak.

SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Cumartesi, Yenişehir, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çukurova Basketbol, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor - Son Dakika


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