Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

Çukurova Basketbol Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan ligin namağlup tek takımı Çukurova Basketbol, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Çukurova Basketbol Galibiyet Serisini Sürdürmek İstiyor, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan ligin namağlup tek takımı Çukurova Basketbol, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Çukurova Basketbol Genel Koordinatörü Volkan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Kupası'nda çıktıkları 8, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadıkları 16 maçtan galibiyetle ayrılarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Takımda morallerin yerinde olduğuna işaret eden Torun, "Takımın üzerinde keyifli bir hava var. Bunda ligde ve Avrupa'da yakaladığımız 24 maçlık galibiyet serisinin etkisi çok büyük. Oyuncularımız şampiyonluk yolunda büyük bir efor sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

Torun, Galatasaray ile Mersin'de oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini bildirerek, müsabakaya galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktardı.

Galatasaray maçıyla galibiyet serisini sürdürmeyi amaçladıklarını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Tüm ekip, Galatasaray ile oynanacağımız müsabakaya kenetlenmiş durumda. Galatasaray karşısında hücumda ve savunmada iyi işler çıkaracağımıza inanıyorum. Bu anlamda oyuncularıma güveniyorum. Galatasaray'ı yenerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Büyük bir maça çıkıyoruz. Büyük müsabakalara ev sahibi rolüyle çıkmanın her zaman avantajı vardır. Mersin'de oynanacak müsabakada taraftarımıza ihtiyacımız var. Sezon başından bu yana gösterdikleri ilgiyle bizlere çok büyük destek oldular. Rakibimiz karşısında galip gelerek, sevincimizi taraftarımızla yaşamak istiyoruz."

Mersin ekibinin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Galatasaray ile oynayacağı müsabaka, 3 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:16 Kaynak: AA

Galatasaray, Çukurova, basketbol, Spor
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