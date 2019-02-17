Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 120-46

Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 120-46

39 dakika önce

SALON: Servet TazgegülHAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), İsmail Binbir (xx), Serhat Dülker (xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 29, Sera Özelçi (xxx) 3, Pelin Bilgiç (xxx) 10, Alina Iagupova (xxx) 16, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Şaziye İvegin Üner (xxx) 9, Sevgi Uzun (xxx) 6, Chelsea Gray...

Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 120-46, System.String[]


SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), İsmail Binbir (xx), Serhat Dülker (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 29, Sera Özelçi (xxx) 3, Pelin Bilgiç (xxx) 10, Alina Iagupova (xxx) 16, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Şaziye İvegin Üner (xxx) 9, Sevgi Uzun (xxx) 6, Chelsea Gray (xxx) 13, Meltem Avcı (xxx) 20

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İmani Watkins (xx) 2, Şevval Akalan (xx) 8, Gülse Uğur (xx) 8, Yasemin Güneş (x) 8, Aminata Fall (x) 2, Kardelen Gezgin (x) 5, Meltem Topaloğlu (x), Şuğranur Sönmez (xx) 5, Eylül Minez (xx) 6, Hande Güven (x) 2, Ceren Taylan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 29-10

İLK YARI: 56-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-33

Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk kovalayan Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında İstanbul Üniversitesi'ni ağırladı. İlk çeyrekte farkı 19 sayıya kadar çıkaran ev sahibi, soyunma odasına ise 56-24 öne gitti. Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Çukurova Basketbol, maçı 120-46 kazanarak galibiyet serisini 19'a çıkardı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Şaziye İvegin, İstanbul Üniversitesi, Çukurova, basketbol, Spor
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