Çukurova Basketbol - İzmit Belediye Spor: 85-74

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aydın
Karaçam(xx), Seda Esen (xx), Münevver Özemre xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 15, Şaziye İvegin
Üner (x) 9, Kim Mestdagh (xxx) 15, Gökşen Fitik (x), Pelin Derya Bilgiç (xx) 11, Sevgi Uzun
(x), Chelsea
Gray (xxx) 16, Melte Avcı (x) 7, Astou Barro Ndour Gueye (xx) 12.
İZMİT BELEDİYE SPOR: Melek Yusufoğlu (xx) 11, Ferda Yımmaz (x) 3, La Tanya Chantella White (xx) 12, Melike Bakırcıoğlu
(xx) 7, Marina
Bas (xxx) 18, Alexa Nicole Hart (x) 6, Gizem Yavuz (xxx) 15.
1'İNCİ PERİYOT: 21-24
İLK YARI: 44-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'nci haftasında Mersin
temsilcisi Çukurova
Basketbol, İzmit
Belediye Spor'u konuk etti. Kıyasıya geçen maçın sonunda ev sahibi takım 85-74 galip geldi. - Mersin