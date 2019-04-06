Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - İzmit Belediye Spor: 85-74

Çukurova Basketbol - İzmit Belediye Spor: 85-74

41 dakika önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Aydın Karaçam(xx), Seda Esen (xx), Münevver Özemre xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 15, Şaziye İvegin Üner (x) 9, Kim Mestdagh (xxx) 15, Gökşen Fitik (x), Pelin Derya Bilgiç (xx) 11, Sevgi Uzun (x), Chelsea Gray (xxx) 16, Melte Avcı (x) 7, Astou...

Çukurova Basketbol - İzmit Belediye Spor: 85-74, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aydın Karaçam(xx), Seda Esen (xx), Münevver Özemre xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 15, Şaziye İvegin Üner (x) 9, Kim Mestdagh (xxx) 15, Gökşen Fitik (x), Pelin Derya Bilgiç (xx) 11, Sevgi Uzun (x), Chelsea Gray (xxx) 16, Melte Avcı (x) 7, Astou Barro Ndour Gueye (xx) 12.

İZMİT BELEDİYE SPOR: Melek Yusufoğlu (xx) 11, Ferda Yımmaz (x) 3, La Tanya Chantella White (xx) 12, Melike Bakırcıoğlu (xx) 7, Marina Bas (xxx) 18, Alexa Nicole Hart (x) 6, Gizem Yavuz (xxx) 15. 

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 44-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-57

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25'nci haftasında Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, İzmit Belediye Spor'u konuk etti. Kıyasıya geçen maçın sonunda ev sahibi takım 85-74 galip geldi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:39 Kaynak: DHA

Karaçam, Çukurova, basketbol, Spor
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