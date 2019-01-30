Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Kadınlar Euro Cup'ta Çeyrek Finalde

Çukurova Basketbol, Kadınlar Euro Cup'ta Çeyrek Finalde

24 dakika önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Anton Makhlin (xx), Sergii Tyslenko (xx), Nemanja Ninkovic(xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xx ) 5, Kim Mestdagh (xx) 5, Göksen Fitik (x), Pelin Bilgiç (xx) 6, Sevgi Uzun (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 14, Meltem Avcı (x) 2, Alina Lagupova (xxx) 22, Liudmyla...

Çukurova Basketbol, Kadınlar Euro Cup'ta Çeyrek Finalde, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Anton Makhlin (xx), Sergii Tyslenko (xx), Nemanja Ninkovic(xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xx ) 5, Kim Mestdagh (xx) 5, Göksen Fitik (x), Pelin Bilgiç (xx) 6, Sevgi Uzun (xx) 9, Chelsea Gray (xxx) 14, Meltem Avcı (x) 2, Alina Lagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Astou Ndor (xx) 6

BEŞİKTAŞ JK: Olivia Epoupa (xxx) 13, Kelsey Mitchell (xxx) 23, Esra Atacan (xx) 12, Bahar Çağlar (x) 9, Kübra Siyahdemir (x) 3, Evelyn Aktahor (xxx) 14, Viktoria Mircheva (xx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 30-20

İLK YARI: 42-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu'nun rövanş maçında Beşiktaş'ı konuk eden Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, rakibini 83-80 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

Çukurova, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Marsilya Forması Giyen Kostas Mitroglou ile El Sıkıştı Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti

Galatasaray Resmi İnternet Sitesi, "Hazır mıyız?" Paylaşımının Ardından Çöktü İtalyan Futbolunda Irkçılığa Karşı Kural Değişikliği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 20:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol, Kadınlar Euro Cup'ta Çeyrek Finalde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]