Çukurova Basketbol, Kadınlar Euro Cup'ta Çeyrek Finalde

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Anton Makhlin (xx), Sergii Tyslenko (xx), Nemanja Ninkovic(xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xx ) 5, Kim Mestdagh (xx) 5, Göksen Fitik (x), Pelin Bilgiç (xx) 6, Sevgi Uzun
(xx) 9, Chelsea
Gray (xxx) 14, Meltem Avcı
(x) 2, Alina Lagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Astou Ndor (xx) 6
BEŞİKTAŞ JK: Olivia Epoupa (xxx) 13, Kelsey Mitchell (xxx) 23, Esra Atacan (xx) 12, Bahar Çağlar
(x) 9, Kübra Siyahdemir (x) 3, Evelyn Aktahor (xxx) 14, Viktoria Mircheva (xx) 6
1'İNCİ PERİYOT: 30-20
İLK YARI: 42-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-57
FIBA Kadınlar Avrupa
Kupası Son 16 Turu'nun rövanş maçında Beşiktaş
'ı konuk eden Mersin
temsilcisi Çukurova
Basketbol, rakibini 83-80 mağlup ederek turnuvada çeyrek finale yükseldi.
- Mersin