Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Mersin Bşb: 64 - 71

Çukurova Basketbol - Mersin Bşb: 64 - 71

1 saat önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Uygar Kurt (xx), Nazlı Çisil Güngör (xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (x), Kim Mestdagh (x), Sera Özelçi (x), Pelin Derya Bilgiç (xxx) 13, Sevgi Uzun (x) 1, Meltem Avcı ( x), Alina Iagupova (xxx) 11, Naumenko (xx) 20, Ndour...

Çukurova Basketbol - Mersin Bşb: 64 - 71, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Uygar Kurt (xx), Nazlı Çisil Güngör (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (x), Kim Mestdagh (x), Sera Özelçi (x), Pelin Derya Bilgiç (xxx) 13, Sevgi Uzun (x) 1, Meltem Avcı ( x), Alina Iagupova (xxx) 11, Naumenko (xx) 20, Ndour (xxx) 19,

MERSİN BÜYÜKŞEHİR: Asena Yalçın (x) 4, Burcu Çiğil (x) 5, Melis Talay (x) 3, Dürdane Gülşah Gümüşay (x) 2, Gintare Petronyte (xxx) 19, Yvonne Marvhe Anderson (xx) 8, Sasa Cado (xxx)15, Ashley Janeen Walker (xxx)15

1'İNCİ PERİYOT: 17-8

İLK YARI: 35-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-48

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Çukurova Basketbol, sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'ye 71 - 64 mağlup oldu.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:02 Kaynak: DHA

Şaziye İvegin, Mersin, Çukurova, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üçüncü Gol Geldi! Beşiktaş, Atiker Konyaspor Karşısında Çaykur Rizespor, Evinde Kayserispor'a Fark Attı: 3-0

Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 20:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Mersin Bşb: 64 - 71
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]