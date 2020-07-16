Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Play-Off - Son Dakika

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Play-Off

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, bu yılki hedefini Play-Off olarak belirledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, bu yılki hedefini Play-Off olarak belirledi. Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, "Bu sene daha çok gelecek seninin kadrosunu oluşturmak için özellikle Türk gençlere yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu sene hedef şampiyonluk değil ama kesinlikle Play-Off'ta olmak istiyoruz" dedi.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Şimdiye kadar yabancı olarak Alina Lagupova, Liudmyla Naumenko ve Kristine Anigve ile anlaşan Mersin ekibi, Türk olarak da Yeliz Doğan ve Melis Talay'ı kadrosuna kattı. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncuları da kadrosuna katacak olan Güney ekibi, hedefini Play-Off olarak belirledi.

"Gelecek senin kadrosunu oluşturmaya çalışıyoruz"

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu, Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor olarak şu anda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni sezon hazırlıklarının 15 Ağustos'ta başlayacağını vurgulayan Adalıoğlu, "Büyük bir aksilik olmazsa lig 30 Eylül'de start alacak. Bu sene biz Avrupa Kupası'na katılamıyoruz. Zaten katılmakta istemiyorduk. Bu sene daha çok gelecek senin kadrosunu oluşturmak için özellikle Türk oyuncularda gençlere yönelik bir çalışma yapıyoruz. Yabancı olarak şu anda 3 transfer yaptık. Bizim eski oyuncularımız olan ve Alina Lagupova ile Liudmyla Naumenko ve Kristine Anigve'yi kadromuza kattık. Bu oyuncular tabi bize güç katacak. Bunun yanında Yeliz Doğan ve Melis Talay ile anlaştık. En az 4 veya 5 Türk oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz" dedi.

"Altyapıdan Türkiye basketboluna oyuncu kazandırmayı amaçlıyoruz"

Devam eden bir salon projeleri olduğunu kaydeden Adalıoğlu, "Sanıyorum 1-2 ay içinde bitecek. Burada altyapıdaki yetenekli oyuncuları özel antrenörler eşliğinde çalıştırarak onları Türk basketboluna kazandırmayı hedefliyoruz. Mersin özellikle kadın basketbolunda iyi bir altyapıya sahip. Mersin'deki sporcular basketbola meraklı. Bizde bunu değerlendirip, Türk basketboluna Mersin'den iyi oyuncular kazandırabilirsek başarı elde etmiş oluruz. Şu anda altyapımızda 300'e yakın sporcumuz var. Bunları geliştirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de maalesef altyapıyla yeterince ilgilenilmiyor. Avrupa ve Amerika'da altyapılara çok değerli hocalar bakıyor. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Bilgili, deneyimli hocalarla altyapı eğitimi vererek onları, gerçekten yetenekleri varsa basketbola kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Play-Off"

Bu sene hedeflerinin şampiyonluk olmadığının altını çizen Adalıoğlu, "Ama hedefimiz Play-Off. Belki bir yabancı daha alırız, onun dışında Türk oyuncu transfer edeceğiz. 15 Ağustos'ta Mersin'de toplanarak inşallah yeni salonumuzda antrenmanlara başlayacağız. Bu yıl maçlarımızı Servet Tazegül yerine Edip Buran Spor Salonu'nda oynamak istiyoruz. Servet Tazegül çok iyi bir salon, Akdeniz Oyunları'nın Mersin'e kazandırdığı iyi bir eser ancak çok büyük. Kadın basketbolunda çok fazla seyirci olmuyor en fazla bin veya bin 500 seyirci oluyor. O da biraz yavan kalıyor ama Edip Buran tam kadın basketboluna uygun. Hem daha küçük olması hem de şehir merkezi olmasından dolayı sporseverlerin, basketbolseverlerin geliş gidişinin daha kolay olması nedeniyle orada birkaç düzenleme yaparak maçlarımızı orada oynamayı düşünüyoruz. Federasyon da bu teklifimize sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor'da hedef Play-Off - Son Dakika Spor
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