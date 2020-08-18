Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Pandemiden dolayı sosyal mesafe kuralına uymaya çalışılarak yapılan ilk antrenmanda, sporcuların moralli olduğu görüldü.

TKBL temsilcilerinden Çukurova Basketbol, çalışmalarına kendi tesislerinde başladı. Amerikalı oyuncu Kristine Anigve dışında tam takım antrenmanlara başlayan Mersin ekibi, ilk 10 gün boyunca adaptasyon antrenmanları yapacak. Korana virüs salgını dolayısıyla da bu süreçte bire bir antrenman yapmayacak olan Çukurova ekibi, normal antrenmanlarda da sosyal mesafe uyarak yapmaya çalışacak.

Fitik: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan genç oyuncu Gökşen Fitik, öncelikle hedeflerinin sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp, sağlıklı bir şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyleyen Fitik, "Daha tecrübeli bir takımız. Transferlerimiz çok güçlü. Alışma sürecinden sonra iyi bir takım olabileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz her zamanki gibi en iyi noktada bitirmek olacaktır. Mersinli ve tüm basketbol severlere iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık" diye konuştu.

Yıldızoğlu: "Güzel bir takım olacağız diye düşünüyorum"

Antrenör Ceyhun Yıldızoğlu da şu anda bir pandemi sürecinden geçildiğini dile getirdi. Bu yüzden dikkatli olmaya gayret ederek çalışmalara başladıklarını kaydeden Yıldızoğlu, "Bu yaklaşık 10 gün boyunca adaptasyon dönemi olarak geçireceğiz. Mümkün olduğu kadar aradaki mesafeleri koruyacağız ve bire bir idmanlara geçmemeye gayret edeceğiz. Şimdi eski yabancılarımızı geri getirdik. Bir yabancımız kaldı oda yakında gelecek ve takımımız tamamlanacak. Düşündüğümüz oyunu tam sahada oynayabilen, taraftarlarımıza seyretmekten keyif alacakları, gurur duyacakları bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Oyuncularımız genç ama istekliler. Bakalım ne kadar yol kat edeceğiz göreceğiz. İnşallah her zaman olduğu gibi Mersinli sporseverlerde bizi yalnız bırakmazlarsa sezon içinde güzel bir takım olacağız diye düşünüyorum" dedi.

"Her maçımızı kazanmak için oynayacağız"

Ligin daha şekillenmediğini kaydeden Yıldızoğlu, "Hangi takımın kimlerle oynayacağı, hangi takımların çok büyük yatırımlar yapacağını bilmiyoruz. Açıkçası bununla da çok ilgilenmiyoruz. Geçen sene de çok zor anlar yaşadık, bir önceki yıl final oynadık. Bizim hedefimiz çıktığımız her platformda maçı kazanmak için oynamak olacak. Eğlenerek kazanmak üzerine bir sistem oluşturduk. Her maçımızı rakip kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız ve bakalım kazanmalar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Adalıoğlu: "Hedef play-off"

Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu ise takım olarak yeni sezon çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını dile getirdi. Tüm takımın şu anda Mersin'de olduğunun altını çizen Yıldızoğlu, "Bir Amerikalı oyuncumuz eksik oda önümüzdeki süreçte gelecek. Yönetim olarak yeni sezonda hedefimiz play-off olarak belirledik. Play-off'da da tabiiki en iyi dereceyi yapabilmek. Bu sezonun akışına göre belli olacak. Yani bu takım iddialı bir takım. Türk oyuncularımız oldukça iyi. Zaten yabancı oyuncularımızda iyi. Özellikle Alina Lagupova bizim için çok önemli bir oyuncu ve bize çok şey katacak. Alina Lagupova tek başına bir takım görünümünde. Başarılı bir sezon olacağını inanıyorum. Bütün takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah bu korana virüs derdinden de kurtuluruz. 3 Ekim'de başlayacak ligler normal seyrinde gideceğini düşünüyorum. Seyir zevki yüksek bir lig olur diye düşünüyorum" dedi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:33

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
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