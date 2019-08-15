Çukurova Basketbol, Nia Coffey'yi transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova
Basketbol, ABD'li forvet Nia Coffey'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Avrupa
Ligi'nde mücadele edecek Mersin
ekibi, 24 yaşındaki Coffey ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Geçen sezonu Adelaide Lightning formasıyla Avustralya
Ligi'nde geçiren 1,85 metre boyundaki oyuncu, kısa zaman içerisinde kente gelerek takımla çalışmalara başlayacak.
Coffey, önceki takımında 17,5 sayı, 8,5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.