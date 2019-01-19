Son Dakika Haberleri: Çukurova Basketbol - Ogm Ormanspor: 75-62

Çukurova Basketbol - Ogm Ormanspor: 75-62

23 dakika önce

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Uygur Kurt (xx), Hande Öztürk(xx)ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (xx) 2, Sevgi Uzun (xx) 4, Alina Iagupova (xxx)20, Liudmyla Naumekon (xxx) 18, Sera Özelçi 2 (xx) Pelin Derya Bilgiç (xx) 4, Chelse Agray (xxx) 11, Meltem Avcı (xx) 7,...

Çukurova Basketbol - Ogm Ormanspor: 75-62, System.String[]


SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Uygur Kurt (xx), Hande Öztürk(xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (xx) 2, Sevgi Uzun (xx) 4, Alina Iagupova (xxx)20, Liudmyla Naumekon (xxx) 18, Sera Özelçi 2 (xx) Pelin Derya Bilgiç (xx) 4, Chelse Agray (xxx) 11, Meltem Avcı (xx) 7, Astou Ndour 7 (xx)

OGM ORMANSPOR: Kahleah Lafeesa Butler Copper (xxx) 19, Nilay Kartaltepe (xx) 5, Naile Çırak (xx), Rebekah Jasmine Garnder (xxx) 17, Aneika Anna Kayhenry (xxx) 15, Marie Ruzickova (x) Damla Gezgin (xx), Miray Şahin (xx) 6,   Özge Kavurmacıoğlu (x)

1'İNCİ PERİYOT: 24-10

İLK YARI: 41-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor'u 75-62 mağlup ederek galibiyet serisini ve liderliğini sürdürdü. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Karaçam, Aydın, Çukurova, basketbol, Spor
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