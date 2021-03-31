Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi

31.03.2021 15:55
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi.

Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi.

Çukurova Park Vadi Tesislerinde düzenlenen toplantıda, Çetin'in görev geldikten sonra yapılan icraatları tanıtan video gösterimi yapıldı.

Çetin, konuşmasında, ilçenin Türkiye'nin en yeşil ilçelerinden olduğunu, yoğun yeşillendirme ve park çalışmaları nedeniyle yeni park yapacak yer bulmakta zorlandıklarını, hazine arazilerinden tahsis istediklerini belirtti.

Şambayadı bölgesinde yıllardır yaşanan imar sorunun çözdüklerini, böylece arsa sahiplerinin müteahhitlerden istedikleri pay fiyatlarının makul seviyeye indiğini ifade eden Çetin, "Hayalimizdeki bir kenti oluşturmanın heyecanı içerisindeyim. En kısa sürede orada ana yolar, bulvarlar açılmaya başlanacak. Kentsel tasarım komisyonu oluşturacağız. 250 bin kişi yaşayacak orada. Kentin kaderini değiştirmek böyle oluyor. 10 bin dönüm alanda inşaatlar boy gösterecek" dedi.

Belediyenin borçlarına değinen Çetin, şunları söyledi:

"Bugünkü borcumuz 129 milyon TL'dir. Bu kadar iş yaptık, tesis kazandırdık kentin geleceğine yön verdik. Türkiye'nin işçisine en yüksek maaşı zamanında ödeyen belediyelerinden birisiyiz. 7 yılın sonunda göğsümü gererek söylüyorum bugün bizim borcumuz borç değildir. Biz istesek para da biriktirdik ama o zaman eksik yapardık. Benim işim para biriktirmek değil hizmet yapmak. Her şeyi akılcı yönetimle en ucuza mal edip, hizmet üretmek, elimden makası düşürmemek."

Çetin, Belediye Evleri Mahallesi'nde uzun süren bir kentsel dönüşüm süreci olduğunu hatırlattı.

Mahallede yapacakları dönüşüm çalışmalarında mahalleyi 4 etaba bölüp süreci hızlandırdıklarını ifade eden Çetin, şunları söyledi:

"İlk 2 etapta halkın üçte ikisi çalışmaya 'evet' demesiyle çoğunluğu sağladık. Türkiye'de parsel bazında müteahhit 100 metrekare aldığında 50-60 metrekare verir. En yüksek oran en fazla 1'e 1'dir ancak biz 60 metrekare olarak aldığımız daireleri 83 metrekare teslim edeceğimizi vaat ettik. Bizim projemizde gururla söylüyorum 1'e 1.35'e yakın veriyoruz. Planlara son şekli verilecek. Allah'ın izniyle bu sene bitmeden kazmayı vuracağız. Vaat ettiğimiz sürede yeni konutlarının anahtarını teslim ettiğimiz zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım."

Soner Çetin, Çukurova, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Son Dakika: Bahçeli, AYM'nin HDP iddianamesini iade etmesine sert çıktı: Anayasa Mahkemesi de kapanmalı Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Evinde interneti olanlar dikkat! Önem vermediğiniz konu başınıza iş açabilir Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Baba ve 11 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kaza kamerada Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt
Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı Emre Kınay hakkında skandal açıklama! Şiddet ve taciz iddiaları ağızları açık bıraktı         
17:06
Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü Bastığı yer çürük çıkınca ördüğü duvarla birlikte 8 metre yükseklikten düştü         
16:48
Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası Nagehan Alçı'ya hakim Yalçınkaya'ya 'hakaret' ettiği gerekçesiyle para cezası         
16:41
Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası Süper Lig'de zorlu Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası         
16:33
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Bakan Varank'tan Bakan Varank'tan "Salgını bitirecek" sprey aşıyla ilgili açıklama: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru yapıldı         
16:03
Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı         
15:30
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor Yaklaşık 25 yılını verdiği koleksiyonuna paha biçemiyor         
13:34
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı Nefes borusuna yemek kaçan öğrenci yere yığıldı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı         
13:06
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar Güzergah daha kısa diye 30 yıllık eski köprüyü kullanıp canlarını tehlikeye atıyorlar         
11:23
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 17:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei