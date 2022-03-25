Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı

25.03.2022 21:59
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda hizmete giren Zümre yeni nesil restoran, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Soner Çetin ve Türk-İş Bölge Adana Bölge Başkanı Edip Gülnar ile davetliler katıldı.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, restoranın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Restoranın, sadece kente değil şehir dışından gelecek misafirlere de hizmet edeceğini aktaran Çetin, tesisin yeniliklerle dolu olduğunu kaydetti.

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Soner Çetin, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, restoran açılışına katıldı - Son Dakika
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