Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika

Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

18.05.2021 11:09
Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı, System.String[]

Çukurova Belediye Meclisi'nde grubu bulunan partiler ortak bildiri ile İsrail'in Filistine yönelik saldırısını kınadı.

Çukurova Belediye Meclisi'nde grubu bulunan partiler ortak bildiri ile İsrail'in Filistine yönelik saldırısını kınadı. Başkan Soner Çetin tarafından okunun bildiride uluslararası toplumun saldırılar karşı gerekli tepkiyi göstermesi ve insanlık suçu işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması istendi.

İsrail'in Ramazan ayının son günlerinden başlattığı, Ramazan Bayramında da sürdürdüğü insanlık dışı saldırılar Çukurova Belediye Meclisi'nce kınandı.

Hazırlanan ortak metin CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti grup başkanları ve meclis üyelerinde imzalanarak, Başkan Soner Çetin tarafından okundu. İsrail'in Filistinlere yönelik saldırılarının kınandığı metinde şu ifadeler kullanıldı:

"On yıllardır İsrail'in devlet terörü mazlum Filistinlerin canına kıymakta; kural ilke tanımadan kadın çocuk dinlemeden Müslüman kanı akıtmaktadır. Mübarek Ramazan Bayramını karşılamaya hazırlandığımız günlerde ve bayram günlerinde İsrail'in yeni saldırılarına tanık olduk. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve çevresinde terör devleti İsrail'in başlattığı saldırıda yine onlarca Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

Çukurova Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partiler olarak İsrail'in insanlık dışı saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Filistinlilerin yüzlerce yıldır yaşadığı topraklara el koyan, mazlum Müslümanları ülkelerinde neredeyse mülteci haline getiren İsrail, her fırsatta hukuk dışı uygulamalarla yayılmacı anlayışını sürdürmekte, uluslararası toplum ise Filistinlerin yaşadığı gayri insani duruma sessiz kalmaktadır.

Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı şekilde sürdürdüğü işgal ve yayılmacı politika tüm dünya tarafından ibretle seyredilmektedir. Seyredilmekte ama Türkiye ve birkaç duyarlı ülke dışında da güçlü bir ses çıkmamaktadır.

Filistin'in kendi topraklarında işlenen insanlık suçunun hesabını İsrail, dünya kamuoyu önünde vermelidir. Suçların sorumluları belirlenmeli, uluslararası yargı tarafından yargılanmalı, gerekli cezalara çarptırılmalıdır. Bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesinin zaman geçirmeden harekete geçmesi gerekmektedir. Daha fazla insanın İsrail zulmüyle mağdur edilmemesi, canından olmaması, sevdiklerini kaybetmemesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çağrı yapıyoruz.

Çukurova Belediyesi'nin CHP'li, İYİ Parti'li, MHP'li ve AK Parti'li üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının karşısında durmaya ve Filistin halkı ile dayanışma içinde bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz." - ADANA

Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı
Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Çukurova, İsrail, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çukurova Belediye Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika


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