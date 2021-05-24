Çukurova Belediye Meclisi'nden Çin'e "Uygur" tepkisi - Son Dakika

Çukurova Belediye Meclisi'nin CHP, İYİ Parti ve MHP'li üyeleri yaptıkları ortak açıklama ile Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskı politikasını kınadı. CHP Grup Başkan Vekili Abeydullah Kolcu tarafından okunan bildiride Çin zulmünün Birleşmiş Milletler gündemine taşınması istendi.

Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskı ve asimilasyon politikası Çukurova Belediye Meclisi'nde kınandı.

Soner Çetin başkanlığında toplanan Çukurova Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili Abeydullah Kolcu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Nevzat Hız, MHP Grup Başkan Vekili Özgür Ateş ile birlikte hazırlanan bildiriyi okudu. Ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2014 yılından itibaren Uygur Türkleri ve diğer soydaşlarımıza yönelik sistematik ve kitlesel şekilde uyguladığı ağır zulüm insanlık suçudur ve yazık ki bu insanlık suçu halen devam etmektedir. Terörle ve radikalizmle mücadele kisvesi altında milyonlarca soydaşımız, zorla toplama kamplarında alıkonulmakta ve "yeniden eğitim" adı altında dini ve kültürel baskılara, asimilasyona tabi tutulmaktadır. Uygur Türkleri toplama kamplarında insan onuruna yakışmayacak koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Müslüman soydaşlarımız; Çin Hükümetinin baskılarından dolayı dini vecibelerini yerine getirememekte, ibadethaneleri yıkılmakta, işkence, tecavüz ve kısırlaştırma gibi insanlık dışı muamelelerle karşılaşmakta, İslamiyeti zorla terk etmeye zorlanmaktadır. İnsanlık suçu işleyen Çin Hükümeti toplama kamplarının ve bu kamplardaki uygulamaların uluslararası bağımsız bir heyet tarafından denetlenmesine izin vermemektedir.

ABD, İngiltere, Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere bağlı 39 ülke Uygurların maruz kaldığı zulme karşı Çin'e karşı bazı tepkiler gösterip çeşitli yaptırımlar uygulamasına karşın bu yeterli olmamakta, Çin zulmü artarak devam etmektedir. Uluslararası toplum Çin'in Uygurlara uyguladığı zulmü ve asimilasyon politikasını Birleşmiş Milletler gündemine taşımalıdır. Bizler Çukurova Belediye Meclisinin CHP, İYİ Parti ve MHP'li Üyeleri olarak Çin'in soydaşlarımıza yaptığı mezalimin karşısında durmaya, bu insanlık dışı politika son buluncaya kadar Uygur Türklerinin ve diğer soydaşlarımızın mücadelesine destek verip sesleri olmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin, her konuda duyarlılıklarını ortaya koyan meclis üyelerine teşekkür etti. Ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki 3 madde tüm meclis üyelerinin ittifakıyla oy birliği kabul edildi. - ADANA