Çukurova Belediye Meclisinden İdlib şehitlerine saygı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Meclisinden İdlib şehitlerine saygı - Son Dakika

Çukurova Belediye Meclisinden İdlib şehitlerine saygı

6 saat önce

Çukurova Belediye Meclisi, Mart ayı oturumlarına İdlib şehitleri için saygı duruşu ile başladı.

Çukurova Belediye Meclisinden İdlib şehitlerine saygı, System.String[]

Çukurova Belediye Meclisi, Mart ayı oturumlarına İdlib şehitleri için saygı duruşu ile başladı. Suriye'nin İdlib bölgesinde verilen 34 şehidin tüm Türkiye'de yürekleri dağladığını belirten Başkan Soner Çetin, şehit haberleri gelmemesi dileğinde bulundu.


Çukurova Belediye Meclisi, Mart ayı oturumlarına İdlib'te şehit olan Mehmetçiklere saygı duruşu ile başladı.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, oturumu açarken, "Suriye'nin İdlib kentinde 34 askerimiz şehit oldu. Bu üzücü haberle tüm Türkiye'nin yüreği dağlandı. Üzüntümüz tarifsiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Başka şehitlerin olmamasını diliyorum" dedi.


Meclis üyelerini şehitlerimiz için saygı duruşuna davet eden Başkan Soner Çetin, saygı duruşunun ardından meclis üyeleriyle birlikte şehitlerin ruhu için Fatiha okudu.


Şehitler için saygı duruşu ve Fatiha okunmasıyla başlayan belediye meclis oturumunda daha sonra gündemdeki tek madde görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:58 Kaynak: İHA
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