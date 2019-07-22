Son Dakika Haberleri: Çukurova Belediyesi ibadethaneleri temizliyor
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Çukurova Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

9 dakika önce

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ibadethanelerde periyodik olarak temizlik çalışması yapıyor, camilerin bahçesi ile özel olarak ilgileniyor.

Çukurova Belediyesi ibadethaneleri temizliyor, System.String[]
Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ibadethanelerde periyodik olarak temizlik çalışması yapıyor, camilerin bahçesi ile özel olarak ilgileniyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel temizlik ekipleri, Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadethanelerin iç kısımlarını, zemindeki halıları sıcak su ve deterjanla yıkıyor, kapı ve pençeler tertemiz hale getiriliyor.

İbadethanelerin bahçesindeki otlar biçilirken, dökülen ağaç yaprakları da toplanarak ibadethanenin içi gibi bahçenin de tertemiz olması sağlanıyor.

"İbadethaneler evimizdir"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ibadethaneleri evleri gibi gördüklerini belirterek, "İbadethanelerimiz kutsal mekanlarımızdır. Hiçbir ayrım yapmadan tüm inanç merkezlerimize aynı hassasiyetle önem veriyoruz. Bu kutsal mekanlarımızı evimiz gibi görüyoruz. Bundan dolayı daha önce oluşturduğumuz özel ekipler periyodik olarak ibadethanelerde temizlik çalışması yapıyor. Din görevlileri ve vatandaşlarımızın olumlu tepkileri de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ortaya koyuyor. Temizlik imandan gelir. Çukurova ilçemizin tertemiz olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Elbette ibadethanelerimizi de ihmal etmiyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA
Kurban Bayramı, Soner Çetin, Çukurova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
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