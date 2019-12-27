Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı

6 saat önce

ÇUKUROVA Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yaptı.

Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı, System.String[]

ÇUKUROVA Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yaptı.

Çukurova Belediyesi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Temel İhtiyaç Derneği desteğiyle toplam 350 aileye gıda yardımında bulundu. Çukurova Belediyesi Gıda Bankası'nda yapılan dağıtım töreninde gıda paketlerini vatandaşlara dağıtan Başkan Soner Çetin, 'Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) gıda yardımı yapmamız konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bu önemli işbirliğinden dolayı TİDER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yardımları artıracağız ve mümkün olduğunda daha çok kişiye ulaşacağızö dedi.

Başkan Soner Çetin, Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı'nın Türkiye'de tüm belediyelerce örnek alınan bir proje olduğunu vurguladı. Gıda Bankası projesini incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) bir ekip geldiğini kaydeden Başkan Soner Çetin, 'Çukurova Belediyesi olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sosyal projeler konusunda birlikte çalışma kararı aldığımız Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda yardımında bulunmayı sürdüreceğiz. Destekleri için TİDER Kurucu Başkan H. Serhan Süzer, Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve TİDER yetkililerine teşekkür ediyorumö diye konuştu.


Soner Çetin, Çukurova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Kanal İstanbul resti: İsteseniz de istemeseniz de yapacağız Erdoğan Hereke'de CHP'ye yüklendi: CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur

Son Dakika Haberleri
19:26 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - kortej yürüyüşü - Son Dakika
19:24 GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri Gürcistan'da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:24 Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
19:24 İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
19:22 Samsun'da sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:31:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çukurova Belediyesi'nden 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]