Çukurova Belediyesi'nden Kedilere Mama
1 saat önce
Çukurova Belediyesi, gelenekselleştirdiği her ay kedilere yapılan mama yardımını bu ay da gerçekleştirdi.
Çukurova
Belediyesi, gelenekselleştirdiği her ay kedilere yapılan mama yardımını bu ay da gerçekleştirdi.
Çukurova Belediye Başkanı ve Adayı Soner Çetin
, belediye hizmet binası önünde gerçekleşen mama dağıtım törenine katılarak, "Biz her canlının belediyesiyiz" dedi.
Mama dağıtımında, gönüllü hayvanseverlere 200 torba kedi maması dağıtımı yapıldı. Hayvanseverlerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Çetin'e vatandaşlar ilgi göstererek teşekkür etti.
Barınma Merkezi ve kedi evi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kucak açtıklarını parklara otomatik suluklar yerleştirdiklerini söyleyen Başkan Çetin, barınakta ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için yaptıkları çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. Çetin, "Biz her canlının belediyesiyiz. Bütün canlıların yaşam hakkına sahip çıktığımız Çukurovamızda, sokakta besleme yapan gönüllü hayvansever vatandaşlarımıza her ay kedi maması yardımı yapıyoruz. Can dostlarımızın ve hayvanseverlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çukurovamız da can dostlarımız için en yaşanabilir ilçelerden birisi. Çünkü kocaman yürekli insanlara sahip. Hepinizin ellerine, gönüllerine sağlık" diye konuştu.. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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