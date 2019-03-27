Son Dakika Haberleri: Çukurova Belediyesi'ne "Çocuk Dostu Şehir" Belgesi

Çukurova Belediyesi'ne "Çocuk Dostu Şehir" Belgesi

1 saat önce

Çukurova Belediyesi, Çocuk Dostu Şehirler Projesi'ne yaptığı katkılardan dolayı Çocuk Dostu Şehir unvanı aldı.

Çukurova Belediyesi'ne
Çukurova Belediyesi, Çocuk Dostu Şehirler Projesi'ne yaptığı katkılardan dolayı Çocuk Dostu Şehir unvanı aldı.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) tarafından Çukurova Belediyesi'ne verilen belgeyi Başkan Soner Çetin'e 5 Ocak Rotary Kulübü Dönem Başkanı Necah Barutçu ve bir önceki dönem başkanı Oğuz Selmanoğlu takdim etti.

5 Ocak Rotary Kulübü Dönem Başkanı Necah Barutçu ve Selmanoğlu, Başkan Soner Çetin'i ziyaret ederek, hem projeye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti hem de "Çocuk Dostu Şehir" belgesini sundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye olarak çocukların gelişimine yönelik önemli projelere imza attıklarını belirterek, bundan sonraki dönemde de, aynı anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Barutçu ve Selmanoğlu, Soner Çetin'e Çocuk Dostu Şehir belgesi ile birlikte bir de plaket verdi.

Çukurova Belediyesi, 5 Ocak Rotary Kulübü ve UNICEF geçen yıl Çocuk Dostu Şehirler Projesini ortaklaşa yürütmüştü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Soner Çetin, Çukurova, Güncel
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