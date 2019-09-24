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Çukurova Belediyesindeki çifte cinayet davası

24 dakika önce

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı iddia edilen sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Çukurova Belediyesindeki çifte cinayet davası, System.String[]

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserini silahla öldürdüğü, amirini yaraladığı iddia edilen sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Altuğ, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Öldürülen zabıta komiseri Habil Aykan'ın kızı Aysu Sevim Aykan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerin avukatları da daha önceki duruşmada tanık olarak dinlenen 6 kişi hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Sanık Altuğ ise savunmasında, daha önceki ifadelerinin dışında söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Altuğ'un tutukluluk halinin devamına, cezai ehliyetiyle ilgili Adli Tıp Kurumundan verilecek raporun beklenilmesine karar verdi

Bazı tanıklar hakkında müşteki avukatlarının suç duyurusu talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Çukurova Belediyesinde 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Çukurova, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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