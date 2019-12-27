Çukurova Belediyesinden 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesinden 350 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Çukurova Belediyesinden 350 aileye gıda yardımı

6 saat önce

Çukurova Belediyesi ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yapıldı.

Çukurova Belediyesinden 350 aileye gıda yardımı, System.String[]

Çukurova Belediyesi ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) işbirliği ile 350 aileye gıda yardımı yapıldı.


Çukurova Belediyesi Gıda Bankası'nda yapılan dağıtım töreninde gıda paketlerini kendi elleriyle vatandaşlara dağıtan Başkan Çetin, "Temel İhtiyaç Derneği gıda yardımı yapmamız konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bu önemli işbirliğinden dolayı TİDER yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yardımları artıracağız ve mümkün olduğunda daha çok kişiye ulaşacağız" dedi.


Başkan Soner Çetin, Gıda Bankası ve Hayır Çarşısı'nın Türkiye'de tüm belediyelerce örnek alınan bir proje olduğunu vurguladı. Gıda Bankası projesini incelemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir ekip geldiğini kaydeden Başkan Çetin, "Çukurova Belediyesi olarak sosyal projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sosyal projeler konusunda birlikte çalışma kararı aldığımız Temel İhtiyaç Derneği ile birlikte ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gıda yardımında bulunmayı sürdüreceğiz. Destekleri için TİDER Kurucu Başkan H. Serhan Süzer, Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve TİDER yetkililerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Çukurova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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