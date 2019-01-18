Son Dakika Haberleri: Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatında İnceleme

Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatında İnceleme

40 dakika önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki çalışmaların giderek artan bir ivmeyle sürdüğünü bildirdi.

Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatında İnceleme, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki çalışmaların giderek artan bir ivmeyle sürdüğünü bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Su, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ile havalimanının inşaatında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı ana pistinin yüzde 70'inin tamamlandığını belirtti.

Pistin kalan kısmının da en geç nisan ayı içinde tamamlanacağını bildiren Su, "Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatındaki çalışmalar giderek artan bir ivmeyle sürüyor. Üstyapı inşaatı da hızlı bir şekilde tamamlanacak. Havalimanı, hizmete girdiğinde Mersin ile Çukurova Bölgesi'ne birçok açıdan değer katacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Ali ihsan, Mersin, Çukurova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası: 33,7 Milyar TL'lik Kar Payı Avansının Dağıtımına Başlandı Rus Ordusu ve YPG/PKK'nın Münbiç'te Ortak Devriye Yaptığı Görüntüler Ortaya Çıktı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Küstah Sözler: Haftada 2 Gün Gülen'i Ziyaret Ediyorum Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:34:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çukurova Bölgesel Havalimanı İnşaatında İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]