Çukurova Bölgesel Havalimanı'na İlk Uçak Bu Ay İnecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, inşaatı devam Çukurova Bölgesel Havalimanı'yla ilgili "Havalimanı inşaatı hızlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, inşaatı devam Çukurova Bölgesel Havalimanı'yla ilgili "Havalimanı inşaatı hızlandı. Bölgenin yatırım için ihtiyacı olan ana kısımlardan biri de bu havalimanıydı. İnşallah bu ay ilk uçağı piste indirip, hızlı bir şekilde turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin'e açılmış olacak." dedi.



Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su ile birlikte Kazanlı Turizm Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.



Yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra Mersin Valiliğini ziyaret etti.



Burada bir konuşma yapan Ersoy, turizmde sayıları artırmak amacıyla 70 milyon turist hedefi belirlediklerini anımsattı.



Bu hedefe ulaşabilmek için turizmi Türkiye geneline yaymaları gerektiğini anlatan Ersoy, bu amaca ulaşabilmek için yeni bir çalışma başlattıklarını, il il, bölge bölge gezdiklerini aktardı.



Turizmle ilgili potansiyelleri ortaya çıkarabilmek için il bazında neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:



"Yeni alanları geziyoruz. Sorunları, talepleri ve olası potansiyelleri bize iletiyorlar. Bu bağlamda bazı kararlar aldık, birçok yeni kararlar da alacağız ve tekrar geleceğiz bölgeye. İlk etapta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün hizmet binasını takas yöntemiyle değiştirilmesiyle ilgili uygulama bizce uygun. Pazartesi günü onu hızlı bir şekilde işleme alacağız. Turizm geliştirme yol haritası için nisan ayında tekrar ben 6 Nisan'da Adana'ya gelip tekrar Mersin'e geçeceğim. Geniş bir toplantı yapacağız. Mersinle ilgili çok detaylı bir proje hazırlanacak. Bu hazırlanan projelerin üzerinden geçip 2023'e kadar orta vadeli, 2023 sonrası uzun vadeli eylem planını tekrar oluşturup ve bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz."



Ersoy, Silifke ilçesinde yer alan Uzuncaburç Örenyeri ile ilgili yeni bir projeyi tamamlamak üzere olduklarını ve ihale aşamasına gelindiğini bildirdi.



Kızkalesi'nin aydınlatmasının da basit bir konu olduğunu vurgulayan Ersoy, bunu sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Ersoy, Anamurium Örenyeri çevre düzenlemesi, Anamur Mamure Kalesi ve cami restorasyonlarının devam ettiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:



"Bunlarla ilgili de çalışmaları tamamlayıp, kısmi kaynak aktarımlarıyla bu projelerin gerçekleştirilmesi için bölgeye desteklerimiz sürecek. 8 tane turizm gelişim bölgesi var. Bunlarla ilgili planlama, geliştirme çalışmaları nisan ayındaki çalışmalarımızdan sonra daha da hızlanacak. Önemli olan bu bölgelerin de hızlı bir şekilde turizme ve Mersin'in yatırım planlamasının içerisine alınması. Bununla ilgili nisan ayında ön çalışmalarımızı tamamlayıp, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekenleri yapacağız."



Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı



Bakan Ersoy, Kazanlı Turizm Bölgesi'nde incelemeler yaptığını anımsatarak şöyle konuştu:



"Orada da incelemede bulunduk. Birkaç düzeltme yapacağız orayla ilgili. Oranın alt yapısı tamamlanmış. En önemli şey alt yapıydı zaten. Alt yapıyla ilgili bir sıkıntı kalmadı. Havalimanı inşaatı hızlandı. Bölgenin yatırım için ihtiyacı olan ana kısımlardan biri de bu havalimanıydı. İnşallah bu ay ilk uçağı piste indirip, hızlı bir şekilde turizm için önemli olan ana kapılardan biri de Mersin'e açılmış olacak."



Ersoy, daha sonra beraberindekilerle birlikte Özel Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini gezip, esnaf ziyaretinde bulundu.

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