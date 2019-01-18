Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın Ana Pistinin Yüzde 70'i Tamamlandı
38 dakika önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.
Mersin
Valisi Ali İhsan Su
, Çukurova
Bölgesel Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu.
İncelemelerde Vali Su'ya, Tarsus
Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma
Komutan Vekili Albay Hasan Basri
Uçar, Sahil Güvenlik Akdeniz
Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın altyapı inşaatları ile ilgili olarak gerçekleştirilen inceleme gezisinde, ilk olarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Su, havalimanı inşaatında çalışmaların giderek artan bir ivmeyle sürdüğünü ifade etti. İnşaat alanında devam eden çalışmalara değinen Su, ana pistin yüzde 70'inin tamamlandığını, kalan yüzde 30'luk kısmının ise en geç nisan ayı içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Çalışmaları devam eden üst yapı inşaatının da hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirten Su, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın hizmete girdiğinde Türkiye
'nin en büyük ikinci havaalanı olacağını ve Mersin ile Çukurova Bölgesi'ne birçok açıdan değer katacağını belirtti. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:55 Kaynak: İHA
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