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Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika

Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı

03.07.2021 11:01

Mersin'de, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ilk iki etabının hizmete alınması hedeflenen Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapı çalışmalarının yüzde 20'si tamamlandı.

Mersin'de, 2022'nin üçüncü çeyreğinde ilk iki etabının hizmete alınması hedeflenen Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapı çalışmalarının yüzde 20'si tamamlandı.

Çukurova'daki illere hizmet edecek, bölgenin en önemli yatırımlarından Çukurova Bölgesel Havalimanında çalışmalar hız kazandı. Altyapısının yüzde 97'si, üstyapısının ise yüzde 20'si tamamlanan havalimanındaki çalışmalar sürüyor.

Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kozuva, AA muhabirine, Çukurova'daki illerin ticaret ve turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Bu illerin Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunduğunu dile getiren Kozuva, bölgenin potansiyelinin Çukurova Bölgesel Havalimanıyla ikiye katlanacağını ifade etti.

Kozuva, bu projeyle sadece bir yatırıma imza atmayacaklarını, gelecek kuşaklara da önemli bir eser bırakacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çukurova Bölgesel Havalimanına yapılacak en önemli bağlantılarımızdan biri demir yolu bağlantısı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Adil Karaismailoğlu tarafından Mersin Uluslararası Limanı'nın genişletilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı'nın temeli de geçtiğimiz aylarda atıldı. Havalimanımız Mersin Limanı ile entegre edilecek. Böylece hem demir yolu hem de deniz yolu ile havalimanımıza bağlantı sağlamış olacağız. Yani tüm yollar havalimanımıza açılacak."

Kozuva, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda önceliklerinin rahat ve konforlu hizmet olduğuna değinerek, "Havalimanımız 'akıllı havalimanı' olarak yolcularına hizmet verecek. Önceliğimiz vatandaşa rahat ve konforlu hizmet verebilmek. Havalimanı, yolcularımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere sahip standartlarda inşa edilecek." ifadesini kullandı.

"Yıllık hedeflediğimiz yolcu sayısı 12 milyon"

Havalimanına beklenen yıllık yolcu kapasitesiyle ilgili bilgi veren Kozuva, şöyle devam etti:

"Yıllık hedeflediğimiz yolcu sayısı 12 milyon. Terminal binamız 85 bin metrekare alana kurulu olacak. Projede 2 pist, bir apron bulunacak. Havalimanımızda 52 check-in bankosu yer alacak. Toplam 22 pasaport bankosu olacak. Projemizde toplamda 1380 araçlık otoparkımız hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan projeler kapsamında bulunan inşaat, mekanik ve elektrik imalatlarımız yaklaşık yüzde 20 oranında tamamlandı."

Kozuva, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm tedbirlerin alındığını ve bu kapsamda çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik gördüğü projeler için 'Erken bitirelim ve erken hizmete açalım' talimatı çerçevesinde çalışma tempomuzu hızlandırdık. Dur durak bilmeden yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Projemizin ilk iki etabını 2022 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlayacağız." dedi.

Havalimanının yapımı için kamu bütçesinden hiçbir ödeme olmayacağının altını çizen Kozuva, "Yani devletimizin kasasından para çıkmayacak. Biz havalimanımızın inşaatını tamamlayıp hizmete aldıktan sonra işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin avro kira bedelini devletimize ödeyeceğiz." diye konuştu.

"Bölge halkı ve Türkiye kazanacak"

Kozuva, yatırımın tamamlanmasıyla ortalama 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çukurova Bölgesel Havalimanı hem yapım hem de işletme aşamasında iş ve AŞ olacak. Yatırımımız bölgeye ekonomik anlamda katma değer olacak. Bölge halkı ve Türkiye kazanacak. Burada altını çizmek istediğim önemli husus, kadın istihdamı. İstihdamımızın büyük oranını kadın çalışanlarımıza ayıracağız. Havalimanımıza kadın eli değecek. Havalimanımız daha da kıymetlenecek ve değerlenecek. Türk ekonomisi tüm dünyanın olumsuz etkilendiği salgın sürecinde tüm zorluklara rağmen güçlenerek çıkmayı başardı. Ülkemizde çarkların dönmesinde bir nebze olsun katkımız olduğu için biz de çok gurur duyuyoruz."

Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı
Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı
Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı
Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı
Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı

Çukurova, Türkiye, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova Bölgesel Havalimanında üstyapının yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika


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