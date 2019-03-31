Son Dakika Haberleri: Çukurova Bölgesinde Seçmen, Sandık Başına Gitti

Çukurova Bölgesinde Seçmen, Sandık Başına Gitti

18 dakika önce

ADANA, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren sandıklara giderek, yerel seçim için oy kullandı.

Çukurova Bölgesinde Seçmen, Sandık Başına Gitti, System.String[]
ADANA, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren sandıklara giderek, yerel seçim için oy kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ülke genelinde saat 08.00'den itibaren oy verme işlemine başlandı. 4 milyon 496 bin seçmeni bulunan  Çukurova bölgesindeki Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Osmaniye'de yaşayanlar, sabah erken saatlerden itibaren sandıklara gitti. Adana ve Mersin'de hafif yağış altında oy kullanılırken, sabah saatlerinde okullarda fazla yoğunluk olmadığı görüldü.

VALİ DEMİRTAŞ, OYUNU KULLANDI

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Çobanoğlu ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Demirtaş, kar engeli nedeniyle Pozantı ilçesine bağlı  Çamlıbel Mahallesi'nde oy kullanma işlemine gecikmeli başlandığını söyledi. Demirtaş, "Oylarımızın ülkemize ve Adana'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ULUKIŞLA'DA KAR SÜPRİZİ

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde ise sabah erken saatlerde oy kullanacak seçmenler, kar manzarasıyla karşılaştı. Yer yer bazı bölgelerin karla kaplandığı ilçede, köy yollarının açık olduğu, seçmenlerin sandığa gitmesine engel bir durumun oluşmadığı belirtildi. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: DHA

Niğde, Mersin, Sabah, Adana, Güncel
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