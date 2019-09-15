Çukurova çiftçisinin yüzünü mısır fiyatları güldürdü

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da, bu sene yaklaşık 700 bin dekarda ekilen ve 800 bin ton ürün beklenen mısır, alım fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

"Bereketli topraklar" diye adlandırılan Çukurova'da, çiftçilerin mısır hasadı mesaisi devam ediyor.

Adana'da, bu yıl yaklaşık 700 bin dönüm alanda ekimi yapılan mısırda 800 bin ton rekolte bekleniyor. Ortalama 1,15 liradan alıcı bulan mısır, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2016'da 6 milyon 800 bin dönümlük mısır ekim alanının bu yıl 5 milyon 700 bin dönüme düştüğünü söyledi.

Çukurova'da da mısır ekim alanının düştüğüne dikkati çeken Doğan, şöyle konuştu:

"Adana'da ise 967 bin ekim alanı varken, 740 bin dönümün altına düştü. Mısır ekiminin azalmasının tek nedeni çiftçilerimizin pamuk ve narenciye ekimi yapması. Ülkemizde bu yıl 6 milyon ton mısır üretimi beklenmekte ama ihtiyacımız 8 milyon ton. 2 milyon ton mısır açığımız var. Bunu da ithalatla karşılamaktayız."

Doğan, kentte mısır hasadının devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da 2016'dan bu yana verim yaklaşık yüzde 30 düştü. Geçen yıla göre verimimiz de düştü. Bu yıl havaların yağışlı olması nedeniyle ekim gecikti. Bu nedenle verimde düşüş yaşandı. Bu yıl 700 bin dönüm alanda, 800 bin ton mısır bekliyoruz. İlk defa mısır fiyatlarının erken açıklanması çiftçimizi mutlu etti. Çiftçimiz mısır hasadını yaptığında hiç beklemeden ürününü lisanslı depolara götürebilir. Çiftçi, bu yıl fiyatların erken açıklanması ve paranın peşin olmasından memnun."

Üreticiler fiyattan memnun

Çiftçi Mustafa Gördebil, kentte yaklaşık bin dönümlük arazisinde birinci mahsül olarak mısır ektiklerini ifade etti.

Hasada başladıklarını dile getiren Gördebil, "Çok şükür verim kötü değil ama kötü rakamlar da duyuyoruz. Çok iyi verim olan yerler de var. Kilogramını 1,15 liradan satıyoruz, desteği de var. Fiyat güzel, sıkıntımız yok." diye konuştu.

Cem İnal da fiyattan memnun olduklarını ancak bu yıl verimin düşük olduğunu söyledi.