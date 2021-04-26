Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika

Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu

26.04.2021 08:56
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu, System.String[]

Adana'da düzenlenen 21'inci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour 2021) sona erdi.

Adana'da düzenlenen 21'inci Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour 2021) sona erdi. Turnuvada Türk tenisçiler çiftlerde şampiyonluk, teklerde finalist olmak üzere 2 kupayla turnuvayı tamamladı.

23 ülkeden sporcuların başvurduğu turnuvaya Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) ev sahipliği yaptı. Turnuvada tek erkeklerde Lieven Mietusch (Almanya), rakibi Timothy Bezar'ı (Avusturya) yenerek şampiyon oldu. Çift erkeklerde Haydar Cem Gökpınar (Türkiye) ve Adam Faraggo (Kanada) çifti, rakipleri Timothy Bezar ve Lieven Mietusçh çiftini yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldular. Tek kızlarda Sofiia Sokolvak (Ukrayna) şampiyon olurken, sporcumuz İrem Kurt turnuvayı finalist olarak tamamladı. Çift kızlarda ise Sofiia Skolvak ve Adriana Tkachenk (Ukrayna) çifti, Anna Kartseva (Rusya) ve Anna Perelman'ı (Rusya) yenerek şampiyonluk elde ettiler.

Turnuvanın sona ermesi nedeniyle yapılan kupa töreninde konuşan Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Bu organizasyonların sayısını artırdıkça ülkemizde hem şampiyonların yetişmesine katkı sunacağız, hem de bulunduğumuz alanlara ve şehirlerimize katma değer sağlayacağız. Ben bu manada gerçekleştirilen bu organizasyonu çok önemsiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte bu organizasyonların sayısını artırarak Adana'mızın hak ettiği değeri kendisine teslim edeceğimize inancım tamdır" dedi. - ADANA

Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu

Çukurova, Europe, Tenis, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


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