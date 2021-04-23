Çukurova'da 23 Nisan, törenlerle kutlandı - Son Dakika

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana Osmaniye ve Niğde 'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de resmi törenler düzenlendi. Salgın nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törenlerde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.Kent valileri, bayram nedeniyle makam koltuklarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de valiler tarafından ödüllendirildi.

- Adana