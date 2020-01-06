Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak - Son Dakika Ekonomi

Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana'da yapımı devam eden İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım çalışmalarının tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım alanının sulanabileceğini ve 280 bin dekar köy arazisinin de toplulaştırılacağını belirtti.

Çukurova'da 262 bin dekar alan suya kavuşacak, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana'da yapımı devam eden İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım çalışmalarının tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım alanının sulanabileceğini ve 280 bin dekar köy arazisinin de toplulaştırılacağını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin tarımsal üretiminin lokomotifi konumundaki Çukurova'da son yıllardaki en önemli projeler arasında yer alan Yedigöze Sulamaları kapsamındaki İmamoğlu Sulamaları 4. kısmında çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Aydın, "İmamoğlu Sulamaları 4. Kısım işinin tamamlanması ile 261 bin 920 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bununla birlikte 21 köy arazisindeki 280 bin dekar sahanın toplulaştırması yapılacak." ifadesini kullandı.

Projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 19'a ulaştığının altını çizen Aydın, 161 bin 700 dekarlık sahada inşaat işlerinin tamamen bitirilerek 2020 yılı sulama sezonuna hazır hale getirileceğini ve 31 bin 530 dekar sahanın sulamaya açılmasının amaçlandığını kaydetti.

Aydın, toplulaştırma işlerinde toplam 9 köyde 3. askı işleminin tamamlandığını, 8 köyde yer teslim işlemlerinin bitirilerek tapu tescil işlemlerine başlandığını, ağustos ayı sonunda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasının hedeflediklerini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verimin hem de yörede ürün çeşitliliğinin artacağını aktaran Aydın, 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 103 milyon gelir artışı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

İmamoğlu, Çukurova, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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