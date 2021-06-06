Çukurova'da 7'nci toplu açılış hazırlığı - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yıl bitmeden 7'nci toplu açılış ve temel atma töreni yapacaklarını söyledi.

Pandemi kısıtlamalarının hafiflemesiyle Halk Günü uygulamasında Orhan Kemal Kültür Merkezinde Çukurovalılarla buluşan Başkan Çetin, geçen yıl 6'ncı toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu töreni Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yaptık. 6 yılda 6 toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirdik. Şimdi 7'nci toplu açılış ve temel atma törenine hazırlanıyoruz. Bu yıl bitmeden bunu yapacağız" dedi.

Temelini attıkları projelerin açılışını yapacaklarını ve yeni projelerin temelini atacaklarını ifade eden Çetin, "Adana Lezzetleri Çarşısı ve Müslüm Baba Parkı bitmek üzere kısa zaman sonra faaliyete geçecek. Resmi açılışını toplu açılışla yapacağız. Ayrıca Mola Evi, Mahfesığmaz'daki 9'uncu kreş, Adana Koop Kapalı Semt Pazarı, Madımak, Erdal İnönü ve Üç Fidan Parkları açılışı yapılacak" diye konuştu.

Toplu açılış töreninde birçok yeni projenin temelini atacaklarını kaydeden Çetin, pandemiye karşın hiç hız kesmediklerini, hiçbir mazerete sığınmadan hizmetlere devam ettiklerini ifade etti. - ADANA