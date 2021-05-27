Çukurova'da, anız yangınlarıyla mücadele sonuç veriyor - Son Dakika

Çukurova'da, anız yangınlarıyla mücadele sonuç veriyor

27.05.2021 12:12
Çukurova'da, anız yangınlarıyla mücadele sonuç veriyor, System.String[]

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, hasat sonrası gerçekleştirilen ve zaman zaman ormanlara da sıçrayan anız yangınlarında son 5 yıldaki azalma, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve anız yakanlara para cezası uygulanmasıyla sağlandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, hasat sonrası gerçekleştirilen ve zaman zaman ormanlara da sıçrayan anız yangınlarında son 5 yıldaki azalma, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve anız yakanlara para cezası uygulanmasıyla sağlandı.

Adana'da, özellikle buğday ve mısır hasadının ardından tarlalarda anız yakılmaması için Adana Valiliği öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ziraat odalarınca çiftçilere yönelik sürdürülen bilgilendirme çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Ormanlara da zaman zaman sıçrayarak zarar veren anız yangınları, son 5 yılda hem bilinçlendirme çalışmaları hem de uygulanan para cezalarıyla azaltıldı.

Hasat sezonunun başladığı kentte, yangınların önlenmesi için çiftçilere yönelik bilgilendirme çalışmaları arttırıldı.

Bölge üreticisine, anız yakmanın hem tarlalardaki canlıları yok ettiği hem çevre kirliliği oluşturduğu hem de orman ve yerleşim yerlerini yakma riski doğurduğu anlatılıyor.

Çalışmalara rağmen anız yakanlara, dekar başına 80,39 lira ceza uygulanıyor, anız yakılan alan ormana veya meskun mahalle yakınsa ceza 5 katına çıkıyor.

"Yangınları önlemek için afiş ve broşür dağıtıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, anız yangınlarının önüne geçilebilmesi için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Hasatların başlamasının ardından anız yangınlarının gündeme geldiğini belirten Tekin, "Biz anız yangınlarıyla mücadele için ekipler kurduk. İlçelerde anız yangınları ve dane kayıplarıyla ilgili kontroller yapılıyor." dedi.

Tekin, özellikle buğday hasasından sonra yakılan anızla ilgili gelişme kaydettiklerin işaret ederek, "Anız yangınlarının önüne geçmek için afiş ve broşür dağıtıyoruz, bilgilendirmeler yapıyoruz. Buğday hasadında bu işi başardık sayılır. Çok nadiren anız yangıyla karşılaşıyoruz. Mısır hasatlarından sonra bu durum değişkenlik gösteriyor. Biraz daha anız yangını artışı oluyor. Onun da çözümünü geliştirdik. Bölgemizde, anız atıklarından enerji üreten ilgili iki fabrika kuruldu. Bunlar olayın büyük bir çoğunluğunu çözüyor ama yine de anız yangınlarıyla ilgili olaylarla temmuz ayından itibaren sıklıkla karşılaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Anız yangınlarıyla mücadelede önemli bir başarı yakaladıklarını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 5 yıla göre anız yangınlarında ciddi bir azalma gerçekleşti. Bu da bakanlığımızın almış olduğu tedbirler, valiliğimizin uyguladığı programlar ve il müdürlüğümüzün çalışmaları sayesinde bu hale getirilmiş durumda. Buğday alanlarında anızı yakılan alan hemen hemen yüzde 1'in altında. Mısır alanlarında da yüzde 50 oranında anız yangınları düştü. İnşallah bunu sıfıra kadar çekeceğiz. Çünkü orada da şöyle bir durum ortaya çıktı. Mısır anızını hem biyokütle enerji tesisleri hem de hayvan yemi sanayisinde kullanılmaya başlanmış olması bölgede talebi arttırdı. O yüzden giderek azalıyor. Firmalar, yem konusunda alternatif ve maliyeti daha düşük olan çözümler arıyor. Mısır, buğday veya pamuk anızlarını öğütme makinelerinden geçirerek hayvan beslenmesinde kullanılıyor. Önümüzdeki bir kaç sene içerisinde anız yangınlarıyla ilgili çok fazla konuşmayacağız gibi geliyor. İnşallah o günleri sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Anız yakmak topraktaki canlıları yok ediyor"

Anız yangınının toprağa verdiği zarara da dikkati çeken Tekin, "Anız yaktığımız zaman toprağa 239 santigrat derece ısıtıyorsunuz. Bu ısı topraktaki canlıları yangın sırasında yok ediyor. Toprağın doğal işlenmesini ortadan kaldırmış oluyor. Tabii bu işlenme olmadığı zaman toprağı eski haline getirmek için daha çok gübre ve mineral madde kullanmamız gerekiyor. Bu da çiftçi için maliyet gerektirir." ifadelerini kullandı.

Çukurova, Buğday, Mısır, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çukurova'da, anız yangınlarıyla mücadele sonuç veriyor - Son Dakika


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