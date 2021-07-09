Çukurova'da ayçiçeği hasadına başlandı

Adana'da bu yıl 630 bin dekarda ekilen ve yaklaşık 200 bin ton rekolte beklenen ayçiçeğinde hasat başladı.

Türkiye'de üretimin ortalama yüzde 10'unun gerçekleştirildiği kentte, ayçiçeğinden dekara 300-320 kilogram verim hedefleniyor.

Bu yıl az yağış nedeniyle kıraç arazilerde hasadına erken başlanan ayçiçeği, yaklaşık 630 bin dekarda üretiliyor.

Çiftçilerin "sarı altın" olarak adlandırdığı ayçiçeğinden bu yıl yaklaşık 200 bin ton rekolte alınması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, nisan ve mayıs aylarında ekilen ayçiçeğinde kıraç arazilerde hasadın başladığını söyledi.

Çiftçilerin kıraç arazilerde buğdaya alternatif olarak ayçiçeği ekimine yöneldiğini belirten Tekin, ürünün masrafsız ve gelirinin yüksek olmasından dolayı tercih edildiğini anlattı.

Tekin, ayçiçeğinde dekara mazot, gübre ve fark ödemesi olmak üzere 30 lira civarında destek verildiğini kaydederek, "sarı altın"ın pazarlama kolaylığından dolayı da ekim alanlarının her yıl arttığını vurguladı.

Adana'nın ayçiçeği üretiminde önemli bir konumda olduğunu ve ülke üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirdiğini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Kıraç arazilerde buğday yerine alternatif ürün olması ve gelirinin yüksek olması ayçiçeğinin tercih edilme sebebi. Çiftçilerimiz genel olarak ayçiçeğinden buğdaya göre daha memnun çünkü kazancı biraz daha yüksek. Ayçiçeği masrafsız bir ürün, sadece tohum masrafı var. Gübre ve ilaç kullanmıyorsunuz, bu nedenle çiftçilerimiz net bir gelir elde ediyor, o nedenle ayçiçeğini tercih ediyor. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon ton ayçiçeği üretimi var, ilimizde de bunun yaklaşık yüzde 10'u üretiliyor, 200 bin ton civarında. Bu yıl verimin dekara 300-320 kilogram olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl 615 bin dekar civarında ayçiçeği ekim alanımız vardı. Bu yıl da 630 bin dekar civarında ekim tahminimiz var, inşallah bereketli bir yıl geçiririz."

Tekin, danesi çerez olarak da tüketilen ayçiçeğinin çoğunlukla yağlık yetiştirildiğini, geriye kalan küspesinin de yüksek oranda protein barındırmasından dolayı karma yem üretiminde kullanıldığını dile getirdi.

Çiftçi Cavit Savaş da yaklaşık 3 ay önce buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak 170 dekarda ayçiçeği ektiğini dile getirdi.

Bu yıl kuraklık nedeniyle verimi düşük beklediklerine dikkati çeken Savaş, "Ayçiçeği yağındaki yüksek fiyatlardan dolayı ürünün iyi fiyattan satılmasını umut ediyoruz." dedi.