Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı - Son Dakika
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Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı

05.06.2022 16:40

Osmaniye'de açan ayçiçekleri, tarlaları sarı renge bürüdü.

Osmaniye'de açan ayçiçekleri, tarlaları sarı renge bürüdü. Renk cümbüşü olan tarlalara gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı
Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı
Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı
Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı

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Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova'da ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyadı - Son Dakika
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